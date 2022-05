Kui viimasel korral jäime enda blogipostituses pooleli selle juures, et alles planeerisime köögiremonti ja aiamaad ning maad kattis valge lumevaip, siis kerime kaks kuud edasi ja nüüdseks on kätte jõudnud täieõiguslik kevad ning nii mõnigi alles plaanides olnud mõte on tegelikkuseks saanud.