Tee ise lõhnakotike

Lavendlid on mu lemmikud. Kui saabub nende õitsemise aeg, on puhmad täis töökaid mesilasi ja pillerkaaritavaid liblikaid. Lavendel on aiakujunduses tänuväärne taim, kes sobib ideaalselt rooside, pojengide ja teiste püsikute kaaslaseks. Tema graatsilised õievarred ja lillakassinised õied õõtsuvad tuules justkui merelained. Meie kliimas peab talvele vastu tähklavendel, muud liigid meil kahjuks talve üle ei ela.