Aedniku öökapiraamat / Andrew Wilson, „Valik plaane väikeaeda”

Öeldakse küll, et talvel on õige aeg aiaplaane teha, sest siis saab kevadel kohe plaani ellu viia ja suvel juba kaunilt kujundatud aeda nautida. Kuid paljudel siiski pole nii head kujutlusvõimet, et suuta kõleda külmaga suvist aiaolemist ette kujutada. Sellisel juhul soovitan just suvel selleks eeltööd tegema hakata. Raamat „Valik plaane väikeaeda” on selleks hea abimaterjal, sest sellesse on koondatud 140 aiaplaani, mille on koostanud rahvusvaheliselt tunnustatud aiakujundajad. Ehkki raamatu pealkiri viitab väiksematele aedadele, ei pea suurema maalapi omanikud raamatut ära põlgama, sest igas aias on soppe ja väiksemaid eraldi seisvaid aiaruume, millele saab hästi toimiva kujundusega anda hoopis uue ilme või kasulikuma funktsiooni. Ka need, kes kavatsevad aiaplaani professionaalilt tellida, võiksid end enne planeerimise põhitõdede ja võimalustega kurssi viia. Siis olete tulevasele aiakujundajale hoopis paremad koostööpartnerid.