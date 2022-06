Maale elama | Birgiti ja Tervo päkapikumaja

“See vist pidigi nii minema, et kevadel kolisime suuremasse üürikorterisse, samal suvel leidsime selle õige koha ja sügise alguses saimegi päris oma kodu võtmed kätte! Kõike ühe aasta sees!” Birgit meenutab, et majaomanik helistas talle poja 9. sünnipäeval, et võtmed võib järgmisel päeval kätte saada. “Tähistamist oli kohe rohkem!”

Kuigi idee maale elama minna oli mõlemale südamelähedane, läks unistusest tegudeni omajagu aega. “Oleme mõlemad pärit peredest, kus oleme pidanud ise palju pingutama ja vaeva nägema. Midagi ei ole kuidagi ise sülle kukkunud. Seega esialgu me lihtsalt unistasime, et kunagi on meil oma maja,” meenutab Birgit heldinult. Mida aeg edasi, seda ebaloogilisem tundus võõrale üüri maksta ja hakati uurima kinnisvaraportaalide majavariante.

Birgit tunnistab, et on eluaeg maatüdruk olnud ja käis koolis Tartu külje all Lähtel. Tervo seevastu kasvas linnas ja käis kooliski linnas. “Aga ta veetis palju aega maal vanaisa juures, seega maaelu ei olnud talle võõras,” kinnitab Birgit, et Tervo ei hüpanud maakohta kolides pea ees tundmatusse.

“Alguses elasime neli-viis kuud põhimõtteliselt kesklinnas Emajõe ääres,” meenutab Birgit, et asukoht oli ideaalne tööle jalutamiseks. Ka lapse koolitee oli sätitud nii, et kõigile sobiks. Mõni aeg hiljem koliti pisut suuremasse üürikorterisse, mis asus poja koolile lähemal. “Võtsime selle korteripakkumise rõõmuga vastu ja see oli meie esimene ühine kolimine,” märgivad nad. “Selleks ajaks ei olnud veel kogunenud ka palju asju, mida kolida.”

Uskumatu, aga tõsi

Uus kodu asub Tartust linnulennult u 10 km kaugusel. See on väike vana suvilarajoon, kus on kokku 20 majapidamist, millest üle pooltes elatakse nüüd juba aasta läbi. Tegemist on mõnusa kohaga, kus naabreid küll on, aga ühtlasi on privaatne ja keegi ei vaata otseselt aknast sisse. Ja see asub ka Emajõele lähedal, nii et perel on lihtne suviti ujuma, paadiga sõitma ja kalastama minna. Uude kohta võeti kaasa ka pere armsad lemmikud: prantsuse buldogi preili Lady ja kassihärra Jacko. Kass oli peaaegu kümme aastat korteriloomana elanud, aga nüüd naudib vanaduspõlves õuelooma elu ja vabadust.

Maja, mille noored ostsid, ei ole väga suur: kasutatavat põrandapinda on praeguseks umbes 120 ruutmeetrit, peale selle on neil terrass ja rõdu. Kolides oli ruumi vähem, aga nad tegid majale juurdeehituse. Ka krunt on mõõduka suurusega, nagu suvilarajoonides ikka. Ümberringi on küll naabrid, aga ühtlasi palju loodust. “Maja asukoht on hea - ühel pool naabrid, teisel pool mets. On kõike: inimesi, loodust ja loomi. ”

Birgiti ja Tervo kolimise tegi lihtsamaks see, et maja oli ostes heas seisus. Pere sai seal kohe elama hakata. “Meie kolimine tähendas vaid asjade kokku- ja lahtipakkimist,” kinnitavad nad. Lisaks veidi koristamist ja sättimist. Ei olnud vaja midagi parandada, remontida ega ehitada ja esimesed paar aastat nautis pere rahulikumat elutempot.

“Esimene õhtu omas kodus oli kuidagi nii müstiline. Istusime terrassil ja mõtlesime, et kas tõesti meie oma kodu. Magama minnes oli nii kummaline tunne – nii vaikne ja nii-nii pime. Linnas elades on ikka tänavamüra ja valgustust. Olime lõpuks jõudnud oma koju ja see tunne oli nii hea!”

Linnalähedus on hea

Birgit on praegu beebiga kodune ning suvehooajal tegeleb taimede, lillede ja aiandusega. Nii hea on ju võtta oma kasvuhoonest kurki ja tomatit ning lastel peenralt maasikaid. Birgit ütleb naerdes, et kevadeti on neil enamik aknalaudu taimebeebide alla mattunud.