Tomatitaimed lähevad tänavu nagu soojad saiad, osades aiakeskustes on need läbi müüdud

„Eks see on järg viimasele kahele aastale, kui leiti tee selleni, et päris toit kasvab ka kodus,” ütles Juhani Puukooli jaemüügijuht Kersti Rannamäe. „Hüpe oli 2020. aastal. Tänavu on müük mullusega võrreldes 20% suurem, aga kolme aasta taguse ajaga võrreldes pea kahekordne.”