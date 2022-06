Ehita ise | Kasutu ruumi uus elu

California ülikooli uuringutest selgub, et ehkki elukohad on aastate jooksul märksa suuremaks muutunud, ei vaja keskmine inimene tegelikult varasemast rohkem ruumi. Ka enda perekonda jälgides mõistsime, et veedame suure osa aega üsna väikesel pinnal. Kui süveneda igapäevastesse tegevustesse, nähtub, et isegi oluline osa meie liikumisest kulgeb kodus samu radu pidi. Avastasime pindu, mis oma eesmärki ei täitnud.

Justkui üleliigne ala

Üks selliseid oli teise korruse avatud ala, mis enne meid teenis köögi ja elutoana. Kuna meie ehitasime kahepereelamust ühtse talumaja ühele perele, jäi see ruum esialgu otstarbeta. Hiljuti otsustasime sinna rajada lapse mänguala, mida seni majas polnud. Kuna ruum on pikk ja katusealuse kaldega ning ühes otsas laiutas suur trepiava, tuli mõnusaks kasutuseks leida sinna turvalisust tagav nutikas lahendus.

Veidi teistsugune lahendus

Arvesta materjali kandevõimet

Seina kujundasime 20 x 50 mm lippide abil, mida on kaubandusvõrgus saada igas võimalikus suuruses. Puidu paksust tasub valida kasutuse järgi. Kui sein on planeeritud eraldama kahte ruumiosa, võib julgelt rõhku panna pigem disainile. Kui sein on eelkõige ohutuselement, nagu trepiääris, siis on kindlasti vaja arvestada puidu paksuse ja vahede suurusega, et tagada piisav turvalisus. Reegel sellisel ehitusel on nagu ikka: mida paksem puit ja väiksemad vahed, seda suurem kandevõime.