Ehita ise | Kasutu trepihall muudeti mõnusaks mängualaks

California ülikooli uuringutest selgub, et ehkki elukohad on aastate jooksul märksa suuremaks muutunud, ei vaja keskmine inimene tegelikult varasemast rohkem ruumi. Ka enda perekonda jälgides mõistsime, et veedame suure osa aega üsna väikesel pinnal. Kui süveneda igapäevastesse tegevustesse, nähtub, et isegi oluline osa meie liikumisest kulgeb kodus samu radu pidi. Avastasime pindu, mis oma eesmärki ei täitnud.