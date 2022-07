„Mulle on lapsepõlvest peale meeldinud süüa teha. Ema oli meil hästi hea kokk ja pani alate meid, nelja last, koos endaga süüa tegema – lõikusime, hakkisime, panime pirukaid kokku,“ räägib ta. Nii et kui üle Eesti hakati tegema kohvikutepäevi, Setumaal kostipäiva, tekkis isu kaasa lüüa.