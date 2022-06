Söögipeatus | Käsitsi valmistatud pelmeenide pärast sõidavad sööjad teisest Eesti otsast Setumaale

Aga see on ajalooline maja – Setumaa ainuke koolimajaks ehitatud ja säilinud hoone. 1912. aastal ei ehitanud seda mitte riik, vaid kohalikud inimesed ise.

Esimesel aastal vooliti käsitsi 200 pelmeeni. Siis tundus, et neid ei jõua küll keegi ära süüa. Aga läks nii, et tuli puudu. Järgmisel aastal tehti juba 400 pelmeeni ja igal aastal on nende arvu kasvatatud, kuni mullu tehti juba 3080 pelmeeni, kõik käsitsi!

Tema pere oli Siberisse saadetud, ja kui sealt tagasi tuldi, toodi pelmeenide tegemise oskus kaasa. See on tegelikult soome-ugri rahvastele iseloomulik toit – marid, udmurdid ja komid teevad kõik pelmeene.

„Järgmisel aastal mõtlesin jälle panna nimeks Kate Tsässona Man. Siis öeldi, et ärge vahetage kohviku nime, muidu ei tea kunded, kuhu minna. Kui kaks aastat oli see nimi, siis ma enam ei saanud muuta ja jäigi see nimi,“ võtab Inara teema kokku.

Appi tulnud sõbranna ütles, et pane Inara Kohvitarõ, sest Inara nime on vähe ja inimesed tulevad selle järgi sinna. Õhtul käis ta aga välja täienduse, et nimeks võiks olla Inara Vanavalgõ Kohvitarõ, sest üks sein on juba valge.

„Mul pole olnud suurushullustust, et panen enda järgi kohvikule nime,“ ütleb Inara kohe. Kõik sai alguse kohvikutepäevast. Igal kohvikul pidi olema oma lugu ja nimi. Neil on üle tee Eesti mõistes väga haruldane asi: kaks tsässonit ehk palvekoda. Kusjuures üks neist on Eesti mandriosa kõige vanem puitehitis 1600. aastast. „Mõtlesin, et panen nimeks Kate Tsässona Kohvik, mis kõlab väga uhkelt,“ meenutab kohvikuperenaine.

Toona üle kümne aasta tühjalt seisnud suure saaliga vanasse kultuurimajja sattudes tundus, et just seal võiks kohvikut pidada, kuigi maja oli kehvas seisus ja osa aknaidki kinni löödud. Kraamimist oli kõvasti.

„Mulle on lapsepõlvest peale meeldinud süüa teha. Ema oli meil hästi hea kokk ja pani alate meid, nelja last, koos endaga süüa tegema – lõikusime, hakkisime, panime pirukaid kokku,“ räägib ta. Nii et kui üle Eesti hakati tegema kohvikutepäevi, Setumaal kostipäiva, tekkis isu kaasa lüüa.

Algul nokitseti siit ja sealt. Suurel saalil oli must lagi, see tõsteti kõrgemale ja värviti valgeks. „Siis oli vaidlus, mida majaga edasi teeme. Kas paneme plaadid seina nagu euroremondi puhul või jätame alles selle ajastu, kui siin oli kultuurimaja?“ Otsustati viimase kasuks. Maja kütmiseks lasti ehitada uus ahi. Nurgas on alles vana ahi, mis on plaanis korda teha, nii et seal saaks ka pirukaid küpsetada.

Jõuame päevas üle tuhande pelmeeni valmis teha.

Piiriveere Liidrilt saadi Leaderi toetus, millega tehti koridorist, kinoruumist ja garderoobist köök, millel on nüüd ka terviseameti luba olemas. Põrand oli kehvas seisus, nii et tantsida sai ainult ühes kohas, mujal võis läbi kukkuda. Mullu ehitati toetuse abil uus kõva põrand.

Tulemus võtab välisuksest sisse astuja suu ammuli. Uhkete tikanditega linad laudadel, heegeldatud pitskardinad akende ees ning piimamannergute ja valgete kohvikannude kollektsioon pakub nii uudistamis- kui ka äratundmisrõõmu.

„Mul oli kodus ammusest ajast vanade asjade kogu, mida olin hoidnud. Tõin siia. Näiteks piimanõud,“ selgitab Inara. „Inimesed hakkasid järjest asju tooma – piimanõusid, laudlinu, käterätikuid –, et mis see mul kodu seisab. Olen Setu kogukonnale niivõrd tänulik!“ Nii et omal ajal kogukonna enda ehitatud hoone aitas nüüd hubaseks muuta jällegi kogukond.

Lauad-toolid on puha taaskasutus ja suures osas pärit poest Sõbralt Sõbrale. Taaskasutus on praegu pealegi moes. Inara vanem tütar heegeldas kardinad.

Seinariiulitele ja akendele on välja pandud uhke kollektsioon valgeid kanne. See kogu sai alguse aastaid tagasi, kui lapsed kinkisid Inarale valge kohvikannu. Õde tõi veel ühe valge kannu. „Kui naisel on kaks ilusat kleiti, mis tal veel puudu on? Ikka kolmas kleit,“ naerab ta. „Nii et kui ise poodi läksin ja nägin valget kannu, siis jäid muud ostud ostmata, aga kannu tõin ära!“