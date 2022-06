Looduse vägi | Rabamurakas, meie rabade kuldne mesi

Ugrimugri mari

Suured sugulased

Külmakartlik õieke

Aga tuleme tagasi rabamuraka juurde. See turbapinnal kasvav taimeke õitseb ainult rabas mai lõpus ja juuni alguses. Tema ilus roosõielise õis hakkab pruunrohelisel rabapinnal hästi silma. Osast õitest saab tulevane mari, osa annab ainult oma kollast õietolmu. Mõnel aastal aga ei trehva nad päris samal ajal õitsema ja siis on marju juulikuus ka vähem. Ja siis on ka kolmandat moodi murakaõisi – need, mille süda on must. Must on ta seetõttu, et marjaalge on saanud sügava öökülmanäpistuse ja temast ei saa enam kunagi ilusat kuldset marja. Mõnel aastal ongi neid mustasüdamelisi palju, sest viimased öökülmad on meil just muraka õitsemise aegu ja kogu saak ikaldubki. Seega on meil ikka terve hulk inimesi, kes pole murakast kuulnudki. Aga need, kes murakasaladust oma südames kannavavad, teavad, et mõnel aastal leiab suuri marju lagedal kasvavate kurruliste roheliste lehtede vahelt. Aga eelkõige leiab teda ikkagi puisrabast, kus külmad eriti möllama ei pääse.