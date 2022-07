Rabamuraka aeg! Asjatundja läheb marjule kahe ämbriga, kas tead, miks?

Murakakorjamise erilisust jagame kogu oma soome-ugri suguseltsiga. See on midagi, mida ainult põlisrahvad mõistavad. Kellel on esimeseks murakamaitseks suus lapsepõlves söödud murakakompott vahukoorega, kellel põhjapõdraliha murakamoosiga, kellel aga eluaeg suus Lapponia murakalikööri maitse. Neist marjadest valmistatud toit on ilus ja kuldne ning marjad meenutavad välimuselt õige veidi kuldset kalamarja.