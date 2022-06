Kodune kompost rikastab aiamulda

Praeguseks valmistab ta Tori lähedal oma ettevõttes Matogard OÜ sadade tonnide viisi komposti ning sellega rikastatud väärtuslikke ja aednike seas kõrgelt hinnatud mullasegusid.

Ta on end tublisti juurde koolitanud ja hindab kõige kõrgemalt teadmisi, mis on saadud Austriast, kus käiakse üle aasta koolitustel. Loomulikult hoiab ta end kursis ka teadusuuringutega. Maailmatasemel uuringuid teeb Šveitsi instituut FIBL, kus on väga põhjalikult uuritud eelkõige komposti mikrobioloogilist kooslust: kuidas see on taimele, mullale ja kasvatajale kasulik.

„Kompost on toitainete allikas, kõik põhitoitained ja mikroelemendid on seal sees. Kompostiga väetades ei uhuta toitaineid kastmis- ega sadeveega mullast välja,“ toob Ruumet esile peamised plussid. „Minu arust on komposti mikrobioloogiline mõju mulla jaoks kõige olulisem.“

Kompostiga väetades ei uhuta toitaineid kastmis- ega sadeveega mullast välja.

Ühes supilusikatäies korralikus kompostis on viis miljardit mikroorganismi. Neist igal on oma ülesanne. Loetelu mulla mikroorganismide tähtsusest on pikk – kes aitab taimel toitaineid omastada, kes mullas orgaanilist ainet (näiteks taimejäänuseid) lagundada ja kes muudab mullas olevad kahjulikud ühendid või elemendid kahjutuks.

Komposti valmistamisel on ka tugev keskkonda hoidev tulemus, sest nii vähendatakse süsinikuheidet. „Kui ladestame bioloogilised jäätmed prügilas, lendub üks kogus CO 2 ehk süsinikku õhku. Kui selle ära põletame, siis on emissioon 30% väiksem. Kui teeme sellest bioloogilisest jäätmest komposti, siis on CO 2 lendumine 46% väiksem. Pool süsinikust küll lendub, kuid teise poole seome kompostis olevasse huumusesse ja viime põllule tagasi,“ selgitab ta.