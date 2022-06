Osale Maakodu lugejamängus ja saada 16. juuniks foto oma ilusast terrassist!

Auhinnaks on kastmissüsteemiga istutuspott läbimõõduga 35 cm (väärtus 65 eurot). See on nii nutikas pott, et joodab ise taimi, kui pererahvas on pikemalt kodust ära (suvel on ju tore ringi sõita ja meie ilusat Eestimaad avastada).

Konkursil osalemiseks saada fotod meiliaadressile maakodu@maakodu.ee 16. juuniks.

Võitja loosime välja 17. juunil.

Anneli ja Arne Simm Noarootsist said eelmise aasta jaanipäevaks valmis oma kodu juures väliterrassi-suveköögi. Ruumikas terrass on elumajaga ühenduses ja tänu valgustusele saab seal olemist nautida nii päeval kui sumedatel öödel. „Hetkega sai see pere lemmikkohaks, kaasa arvatud karvastele neljajalgsetele,“ lisas pererahvas.

Maarja Erenvert saatis pildid oma maakodu terrassist.

Ta tunnistas, et on taimede tundmise osas suhteliselt võhik. „Mulle lihtsalt meeldivad ilusad lilled ja valin neid oma terrassile ja aeda välimuse mitte nime järgi.“ Paar nime on siiski meelde jäänud - eriti meeldivad talle pisikesed nelgid ja daaliad. Amplites kaunistavad tema aeda erinevat värvi petuuniad😊.

Anu Roos Järva-Jaanist ütles, et terrassil tal palju lilli ei ole, kuid seal kõrval on meelespeade aas. Kui meelespead lõpetavad, hakkavad õitsema karikakrad ja sinine aas muutub valgeks. „Momendil on veel sinine aga hakkab juba värvimuutus,“ lisas ta.

Mirlian Rebane saatis pildi oma terrassist, kus on mõnus vabas õhus einestada.

Jaana Veskimeister saatis pildi oma maakodu terrassist, mis ehitati vana maja stiili arvestades 2014. aastal. „Lilled kahjuks akende all olevates kastides veel ei õitse, aga kohe-kohe on nupud avanemas,“ lisas perenaine.

Kuna terrassile pääseb köögiuksest, on kiireks haaramiseks terrassile kastidesse kasvama pandud sibul, salat, koriander, petersell, till ja juurseller, suve edenedes saab ka tomatit (praegu õitseb). Terrassi ääres on maitseainete konteiner (laste lemmik on piparmünt, millest tehakse igasuguseid jooke).