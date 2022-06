Osale Maakodu lugejamängus ja saada foto oma ilusast terrassist!

Auhinnaks on kastmissüsteemiga istutuspott läbimõõduga 35 cm (väärtus 65 eurot). See on nii nutikas pott, et joodab ise taimi, kui pererahvas on pikemalt kodust ära (suvel on ju tore ringi sõita ja meie ilusat Eestimaad avastada).

Konkursil osalemiseks saada fotod meiliaadressile maakodu@maakodu.ee 16. juuniks.

Võitja loosime välja 17. juunil.

Maarja Erenvert saatis pildid oma maakodu terrassist.

Ta tunnistas, et on taimede tundmise osas suhteliselt võhik. „Mulle lihtsalt meeldivad ilusad lilled ja valin neid oma terrassile ja aeda välimuse mitte nime järgi.“ Paar nime on siiski meelde jäänud - eriti meeldivad talle pisikesed nelgid ja daaliad. Amplites kaunistavad tema aeda erinevat värvi petuuniad😊.

Maakodu peatoimetaja Kadri Trammi terrass nägi sügisel välja selline, nagu alloleval fotol. Seal on ka jahedamate ilmadega mõnus ennast patjade peale kerra tõmmata ja raamatut lugeda või hoopis kallite inimestega juttu ajada. Kui on aga soov, võib lihtsat aja maha võtta, pikutada, nautida üksindust ja kuulata puulatvade kohinat.

Maakodu veebitoimetaja Heli Raametsa terrass on justkui trepi laiendus ja selle suurus on kaheksa ruutmeetrit. Seal on mõnus istuda ja aeda imetleda, aga ka hommiku- või lõunasööki nautida. Terrassile paistab enamus epäevast päike ja seetõttu läheb seal suvel nii kuumaks, et lilled ei kannata seda välja. Praegu kaunistab terrassi pelargoon, mis oli amplis, kuid suure tuulega murdus riputuskonks ja pott kukkus maha.