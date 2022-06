Vaata Maakodu terrassikonkursile laekunud fotosid! Võitja on loositud

Mirja-Helen saatis pildid oma pere mereäärse off-grid (ainult päikese toel toimiv) suvekodu terrassidest, mida on lausa kaks. Maja ümber paiknevatesse kastidesse on istutatud kahte sorti Hiina siidipöörised. „Ei jõua ära oodata, millal need kõrgust saavutavad,“ ütles ta. See terrass valmis sel kevadel.

Kairi Kruusma maakodu terrass on valminud tasapisi ja aeglaselt tänu puidu jms hindade hulluks minemisele ja sai enam-vähem valmis selle aasta kevadel. Nüüd tuleks veel välja mõelda, kuidas seda taimestada. „Unistuseks oleks kasvama panna väheke lilleilu, aga muidu peamiselt toiduks erinevaid maitsetaimi,“ arvas perenaine. Probleemiks on kastmine, kuna ei viibita pidevalt kohapeal ja ka linnakodus on vaja taimi kasta.

Ele Pärnpuu tunnistas, et tema terrassi märksõnaks on „liiga palju lilli“. „Aiandisse ma minna ei tohi, sest kõik lilled anuvad, et ma nad koju viiks,“ naljatas ta. Pildil on begoonia, pelargoon, fuksia ja hortensia. „Lilli ei saa kunagi liiga palju olla, pildil on vaid üliväike osa neist. Pildil on minu lemmik terrassinurgake. Terrass on juba üle 10 aasta vana ning on iga suvi kujundatud veidi erinevalt. Oleks vaid rohkem aega seda ilu rahulikult istudes ka nautida!“ ütles ta.