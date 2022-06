Vaata, millised imekaunid sirelisordid on Eestis aretatud!

Kui sirelite õisikud mai lõpus järk-järgult avanevad, on aed nende lummavat lõhna pilgeni täis. On üllatav, kui palju kauneid sirelisorte on Eestis aretanud kaks meest, Räpina Aianduskooli õpetaja Adolf Vaigla ja sireliaretaja Aavo Mägi.