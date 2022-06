RODOAEG | Säravate õitega asaleade kasvatamine on üpris lihtne

Tegelikult on aga kõik asalead rododendroni sordid, kuuludes rododendroni u. 8000 liigilisse perekonda.

Asaleade trumbiks on õitsemine lehtimise ajal, mil põõsaid katvad säravad õied on eriti silmatorkavad. Meie kliimas on nende üheks eeliseks igihaljaste rododendronitega võrreldes ka õievärv. Igihaljad punaste, kollaste ja oranžide õitega sordid on meil talveõrnad, asaleadel on need toonid kõik olemas. Ja isegi kui meil kannataks kasvatada igihaljaid kollase ja oranžiõielisi rododendroneid, ei oleks ükski neist nii särava õievärviga kui asalead.