Tarbeaed | Vigade parandus suvises tarbeaias

Tugeva taime kasvatamiseks tuleb külgvõsud ära võtta, sest nende kasvatamiseks kulutab taim asjatult energiat. Ärge laske neil üle pea kasvada, sest mida väiksemad nad on, seda lihtsam on neid ära naksata ja nii kahjustab ka taime vähem. Painutage võsu pisut ülespoole ja juba ta tulebki lahti. Ühtlasi aitab külgvõrsete eemaldamine vältida tomati pruunmädanikku nakatumist, sest hõredamad taimed kuivavad pärast kastmist kiiremini. Tomati lähedusse ei sobi kasvama paprika ega kartul, sest tomatihaigused nakatavad neidki ja tomat võib ka neilt haigusi saada. Taimede tugev haigestumine on märk sellest, et on viimane aeg kasvukoha mulda vahetada. Kindlasti koristage sügisel kõik taimejäänused kokku.

Lämmastik on teadagi üks taime olulisemaid toitaineid. Arvatakse, et tomat peaks saama ohtralt lämmastikväetist. Kuid tegelikkus on pisut teistsugune ja tomat saab hakkama ka vähem viljaka mullaga. Maitsvate viljade saamiseks on hoopis olulisemal kohal kaalium, mida ta vajab viljade moodustamise ajal. Samuti armastab tomat valgust, ja kui taimel seda napib, siis ta kasv pidurdub. Üleliigne kastminegi ei tee viljade maitsele head, pigem muudab need vesiseks ja maitsetuks.

Esmalt tuleb leppida teadmisega, et kunagi ei saabu päeva, kus aias pole ainsamatki haigust ega kahjurit. Isegi kui te neid meeleheitlikult tõrjute, võib vastne sats ootamatuid külalisi saabuda teie aeda vallutama juba järgmise tormi ja vihmaga. Alati ootab mullas oma tähelendu mõni haigustekitaja või putukas, kelle olemasolust te ei teadnud midagi, kuid kes rohke esinemise korral tekitavad tõsist peavalu. Seetõttu ongi olulisel kohal taimedele soodsate kasvutingimuste loomine. Taimel, kes alustab kiiresti kasvu ja on tugev, on parim võime igasugustele kahjustajatele vastu seista. Selleks et oma kogemustest õigel ajal õppida, on hea pidada aiapäevikut, kuhu tuleks sissekandeid teha käsil oleva aasta tegemistest. Tänu sellele võib tuleval aastal õnnestuda aiamaal varem tehtud eksimusi vältida.

Koore lõhenemine tekib siis, kui taim on jäänud pisut kuivale, ja et ennast kaitsta, hakkab vilja koor tihenema. Kui seejärel taimele korraga liiga palju vett anda, hakkab vili kiiresti kasvama ja koor pragunebki. Seetõttu on oluline kasta regulaarselt ja mõõdukalt.

Kõva tume laik tomati viljatipul on põhjustatud kaltsiumipuudusest ja tuntud kui tomati viljatipumädanik. Vaegust aitab leevendada ka kaltsiumkloriidiga pritsimine (30 grammi 10 liitri vee kohta). Selleks et taim omastaks kaltsiumi korrapäraselt, kastke taime viljakande perioodil regulaarselt, nii et muld oleks kogu aeg parajalt niiske ega kuivaks läbi. Kui on väga kuumad suvepäevad, suurendage kasvuhoones õhuniiskust: jätke sinna veega täidetud anumaid või märgi rätikuid.

Kui viljad on küll ilusad, kuid ei valmi ega valmi, siis proovige järgmisel aastal vähem väetada. Kui viljad värvuvad ebaühtlaselt ja osa vilja jääb roheliseks või kollakaks, põhjustab kasvuhäiret kaaliumipuudus või on ebaregulaarsest kastmisest juurestik kuiva tõttu kahjustada saanud või on kasvukoht liiga pime ja kuum.

Noortel lehtedel olevad sinaka ja lillaka varjundiga laigud annavad märku kaaliumipuudusest. Seda aitab leevendada kaaliumväetisega kastmine. Veelgi parem: valmistage võilillest vedelväetis ja kastke või pritsige sellega, sest see sisaldab kaaliumi, rauda ja kaltsiumi, mida tomatitaim vajab rohkem kui lämmastikku. Samuti sobib võilillest valmistatud leotis kasvuhoonekarilase peletamiseks. Karilane on viimane olevus, kellega soovite tomatikasvuhoones kohtuda. Nii saabki korraga tehtud kaks tööd: murust võililled välja rookida ja ühtlasi materjali leotise valmistamiseks. Sama toimega leotise saab ka vereurmarohust.

Kui taimed on päeval närtsinud, kuid hommikuks taas taastunud, võib olla põhjuseks nii vilets juurekava kui ka juuremädanik. Kui märkate juurekaela pruunistumist, on ehk õigem taimed välja vahetada, sest korralikku saaki neilt nagunii ei saa.

Kurgitaime varred lõhenevad temperatuuride kõikumise tagajärjel. Nähtus on ohtlik seetõttu, et igast vigastatud kohast võib haigustekitaja taime rünnata.

Kurkide aeglase viljumise taga on liigne lämmastik, valguse vähesus ja kaaliumi puudus. Ebamäärase kujuga kõverdunud viljad kasvavad aga siis, kui taimed on istutatud liiga külma mulda ja öösel on kasvumajas olnud madal õhutemperatuur. Samuti ei meeldi noortele kurgitaimedele tõmbetuul. Kurgid maitsevalt mõrult, kui taim on saanud vähe vett, kuid väetisega on liiga lahkelt ümber käidud. Sellised kibedad kurgid ei pea ilmtingimata komposti jõudma, tihti sünnivad nad pärast koorimist süüa või sobivad suurepäraselt hapendamiseks.

Kasvuhoone on ideaalne kasvukoht taimedele, kuid kahjuks ka haigustele. Kurkidel on levinud kuivlaiksus, mille tunnus on lehtedele tekkinud paarimillimeetrised ümmargused laigud. Haiguse süvenedes ilmub laike juurde ja need suurenevad. Kui juba üks haigus on lööbinud, pole palju tarvis, et teinegi häda külge hakkaks. Haigustekitajad säilivad taimejäänustel, mullas ja kasvuhoone seintel. Haiguspuhangut aitab vähendada kasvuhoone õhustamine ja liiga sagedast vihmutamisest hoidumine. Taimed ei tohiks jääda kauaks märjaks, sest haigus levib veepiiskadega. Abi on kahjustatud lehtede ärakorjamisest. Tugev haigestumine annab märku, et järgmisel aastal tuleks mulda vahetada.

Et kapsasaak ei häviks

Pontsakas kapsas on nõudlik, sest vajab oma aukartustäratava mõõtme saavutamiseks ohtralt toitaineid. Samuti ei tohiks ta pikalt kastmata jääda. Kasvupaiga üle kapsas ei pirtsuta, kuid oluline on teada, et samal kohal tohiks kapsast kasvatada alles nelja-viie aasta pärast. See on kõige lihtsam moodus haigusi ja kahjureid eemal hoida. Kui kapsapea asemel on vaid ilus rosett, siis järelikult vajavad nad rohkem soojust ja tasub neid kauem katteloori all hoida.

Kapsaliblika röövikud on nii levinud kahjurid, et neid tunneb iga aiapidaja. See kahjur suudab aastas mitu põlvkonda üles kasvatada, mistõttu on kapsataimed ohus kuni sügise saabumiseni. Enamasti ongi teise põlvkonna, kes hakkab tegutsema juuli lõpus või augusti alguses, kahjustus märksa suurem. See põlvkond on arvukam ja vajab eelmisest veelgi rohkem toitu.

Kapsaöölane närib kapsapea risti läbi, mistõttu ei jää sellest peast praktiliselt midagi järele.

Ja nagu kapsaliblika röövikutest veel vähe oleks, tuleb peagi mängu kapsaöölane, kes samuti soovib pidusöögist osa võtta. Kapsaöölane närib kapsapea risti läbi, mistõttu ei jää sellest peast praktiliselt midagi järele. Hoidke kapsataimi kogu kasvuperioodi jooksul katteloori all, et liblikad ei saaks taimedele muneda. Kahjuri rünnakuid aitab vähendada see, kui kapsa kasvatamiseks valida tuultele avatud koht, sest pahategijad naudivad sooja päikeselist ilma, kus tuuleõhk neid toidutaimedelt eemale ei puhu. Proovige taimed istutada nii vara kui võimalik ja katke kattelooriga. Koduaias on kõige õigem tõrje pidev taimede kontrollimine, sest kõige kergem on hävitada munakurnasid ja neist koorunud röövikuid, kes on veel imepisikesed ega ole jõudnud palju pahandust teha.

Pistke juba varakult mõni tillitaim või küüslauk kapsaste vahele kasvama, sest nende lõhn eksitab liblikaid. Samuti ei meeldi kahjuritele aed-liivatee, soolikarohu, murulaugu ega müntide lõhn. Nendest taimedest valmistatud leotisega võib kapsataimi pritsida, seegi aitab liblikaid taimedest eemal hoida.

Tuha moodi pahalane

Kapsa-tuhktäi liikuvad arengujärgud imevad taimemahla ja selle tagajärjel lehed krimpsuvad. Suurema kahjustuse korral võivad noored kapsataimed isegi hävida. Ühtlasi eritavad nad ainet, mis meenutab puutuhka. Suve teisel poolel tegutsevad nad kapsalehtede vahel ja muudavad kapsapea söömiskõlbmatuks. Rohkelt esineb kahjurit soojal ja niiskel suvel. Ta eelistab tuulevaikseid kohti, sedagi tuleks arvestada peenrale kohta valides. Enim kahjustab ta pea-, lill- ja rooskapsast.

Järgmisel aastal köögiviljapeenart rajades istutage kapsa kõrvale ka mõned tomatitaimed.

Üks olulisi tõrjevõimalusi on pärast saagikoristust taimejäänuste, eriti kapsajuurikate hävitamine, see teeb lõpu ka tuhktäi talvituvatele munadele. Esimeste kahjurite ilmudes pritsige taimi rohelise seebi lahusega ja korrake seda nädala pärast. Järgmisel aastal köögiviljapeenart rajades istutage kapsa kõrvale ka mõned tomatitaimed, nende lähedus peletab tuhktäid. Ka umbrohuvaba tarbeaed aitab kahjuritel paremini silma peal hoida.