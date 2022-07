Eva Luigas annab nõu, kuidas suvelilleampli eest hoolitseda ja mida teha, kui taimed ei taha õitseda

Suvelillede lemmikaeg on teadagi suvi. Suviti on siinmailgi piisavalt päikest ja soojust, et suvelilled saaksid oma amplites ja potikestes korralikult õitsele lüüa.

Ehkki suvelillekonteinerid on krundi mastaapidega võrreldes väikesed, on nende mõju aia ilmele üllatavalt suur. Paned ukse kõrvale paar kärtsudes värvides suuremat lillepotti või amplit ja värvilaik on kohe aias olemas. Suvelillede eest hoolitsemist peetakse ka üsna lihtsaks kohustuseks. Vähemalt algajad aiaomanikud kipuvad just nendega alustama, enne kui riskivad aeda suure lillepeenra rajada.