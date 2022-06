Suvelilled vajavad rohkemat kui ainult kastmist ja väetamist

Ehkki suvelillekonteinerid on krundi mastaapidega võrreldes väikesed, on nende mõju aia ilmele üllatavalt suur. Paned ukse kõrvale paar kärtsudes värvides suuremat lillepotti või amplit ja värvilaik on kohe aias olemas. Suvelillede eest hoolitsemist peetakse ka üsna lihtsaks kohustuseks. Vähemalt algajad aiaomanikud kipuvad just nendega alustama, enne kui riskivad aeda suure lillepeenra rajada.

Tõepoolest, suvelilli ongi lihtne kasvatada – taimed peavad saama piisavalt vett, toitu, vajalikus koguses valgust ja parajalt soojust. Need, kes päikesepaistet eelistavad, tuleb valguse kätte sättida, varjulisemat eelistavad taimed tasub jällegi asetada päikese eest pigem peitu kasvama. Muidugi on hea veel arvestada nendega, kes tõmbetuult ei kannata, ja tuulisemasse kohta veidi sitkema iseloomuga taimed valida. Tundub lihtne? Ongi!

Kärbi ja harvenda

Ent nii nagu lillepeenargi vajab ka suvelillekonteiner- ja ampel peale kastmise veidi muudki hoolitsust. Kui oled suvelilled ise seemnest või noortaimedest kasvatanud, peab nende võrseid esimestel kuudel pidevalt tagasi näpistama. See utsitab taime külgvõrseid kasvatama ja nii moodustub lõpuks ilus kohev taim. Aiandi istutusvalmis istikute puhul on see töö tavaliselt juba puukoolides ära tehtud, kuid kuni jõud käib taimest üle, võiks tagasinäpistamisi aeg-ajalt neilegi taimedele teha.

Kui märkad, et mõni taim kipub oma naabreid lämmatama, võta käärid ja püga teda veidi hõredamaks.

Isegi kui potti pole istutatud taimi liiga tihedalt, (keskmisesse, u 30 cm läbimõõduga amplisse soovitatakse istutada kuni kolm taime), võib neil varsti olemine kitsaks minna. Eriti kui kokku on istutatud eri liiki või sorti istikuid ja need on erineva kasvutugevusega. Kui märkad, et mõni taim kipub oma naabreid lämmatama, võta käärid ja püga teda veidi hõredamaks. Nii teed nõrgema kasvuga taimedele ruumi juurde ja ka päikevalgus ulatub neile paremini ligi.

Puhasta ja multši

Liigniiskusest põhjustatud muresid saab ennetada ka mullapinna multšimisega.