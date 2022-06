Valge ristik on tänuväärne taim, kes oma juurtele kinnitunud mügarbakterite abil jätab lämmastikväetistele kuluva raha muruomaniku tengelpunga alles. Seda muidugi siis, kui ristikul on juba mõni aasta lubatud murus tegutseda ning niitmiseks ja sügisese kerge lehevarise „riisumiseks“ on kasutatud multšerniidukit.