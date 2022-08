Mida teha, kui nartsissid ei õitse enam rikkalikult või nendega on muud probleemid

Nartsisside eripära on juurte 12kuuline eluiga. Peaaegu kolletunud lehtedega nartsissidel on kõige vähem uusi juuri. Miks on see oluline? Kord vigastatud juur enam edasi ei kasva, seetõttu võib taim kannatada saada ja järgmisel aastal mitte õitseda.