Maakodu reisi viis Lõuna-Inglismaale, imetle fotodelt kauneid aedu!

Lossi aed rajati 1702. aastal, seal on mitmeid erinevaid aedu, sh purskkaevude ala, tiigiaed ehk maapinnast allpool olev aed, roosiaed, köögiviljaaed, regulaaraed, privaataed jne.

Muu hulgas kasvab selle lossi aias 250-aastane ja maailma suurim hiiglaslik viinapuu, mille viinamarjasaak on umbes 300 kg.

Kolmapäeva õhtuks jõuame ülikoolilinna Oxfordi.

Reisi kolmas päev

Reisi kolmandal päeval sõitsime Oxfordist ajaloolisse Cotswoldi piirkonda. Jalutasime imeilusas keskajast pärit turulinnas Chipping Campden, mis sai kuulsaks villakauplemise kohana. Selle küla vanim maja pärineb juba 1300 aastast.

Seejärel käisime Hitcote mõisa aias, mis on üks kauneimaid Arts and Crafts aiastiili näiteid Inglismaal. Aia lõi 1907. aastal Lawrence Johnston, praegu haldab seda National Trust ehk heategevuslik ühing, mis tegelen nii muinsuskaitse, arhitektuuri kui ka looduskaitsega. Too ühing taastas selle aia 2000ndatel täpselt sellisena, nagu see oli 1930ndatel aastatel.

Kogu Maakodu reisiseltskond oli lummatud selle aia ilust ja hunnitutest vaadetest. Oli, mida vaadata!

Käisime 170-aasta vanuses õlle pruulikojas Hook Norton Brewery, mis pruulib siiani õlut traditsiooniliste käsitööõllede meetodil. Tegemist on pereettevõttega ja esimesed õlled pruuliti siin 1856. aastal. Praegu on pruulikojal 36 pubi üle Inglismaa ja nende õlut eksporditakse märkimisväärses koguses Austraaliasse. Suhted Venemaaga on tänu Ukraina sõjale aga ettevõttel katkestatud. Selle pruulikoja kõige kuulsaim õlu on Red Rye, mis pälvis aastal 2015 maailma parima õlle tiitli.

Lisaks käisime kahes imelises külakeses - Bourton on the Water ja Bibury, mis on Inglismaa ühed kuulsamad.

Maakodu reisiseltskond on saanud Inglismaal tunda tõelist suvekuumust, temperatuurid ulatuvad siin 27-30 kraadini. Homme on oodata taas 30kraadist kuumust ja meil on ees Winston Churchilli sünnilossi Blenheimi palee ja Buscot pargi külastused, lisaks peatume kaunites külades Bilbury ja Castle Combe.

Põrgukuumusega maailma kauneimaid aedu vaatamas