Kuidas valida lemmikroosi

No nii rikkalikku õitsemist on raske isegi ette kujutada. ‘Ferdy’ võlub ja üllatab. Meie rosaariumi külastajad sammuvad otsejoones imetlema just seda sorti. Pikad kaarduvad oksad on otsekui täistikitud pisikesi säravroosasid õietupse. Seejuures on põõsas õite all lausa lookas. Kuna ilmselgelt paneb ‘Ferdy’ kogu oma jõu suvisesse õitsemisse, siis sügisel ta uut õitemängu teha ei jõua. Tegemist on Eestis veel üsna vähe levinud haruldase roosiga.