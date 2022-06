AEDNIKU ÖÖKAPIRAMAAT | Else Liventaal „ROOSID. Nõuandeid ja soovitusi aednikule“.

Kuna roosikasvatuse teema on mahukas, peaks ühe tulihingelise roosisõbra raamaturiiulis ja suveperioodil ka öökapil olema kindlasti mõni omamaine roosiraamat. Omamaine just seetõttu, et Eesti ilmastikuolud on muutlikud ega ole paljudele roosisortidele sugugi meelepärased. Else Liventaal, kes juhtis üle paarikümne aasta Tallinna botaanikaaia rosaariumi tööd, on sadu roosisorte läbi kasvatanud ning teinud märkmeid nende kasvu, arengu, õitsemise, talvitumise ja haigustele vastupidamise kohta. Raamatus ongi kokkuvõte neist roosisortidest, kes meie tingimustele kõige paremini vastu peavad. Muidugi on kaante vahel ka üksikasjalikud õpetused rooside istutamise ja edasise hoolduse kohta ning huvilised leiavad ka õpetusi rooside paljundamiseks.