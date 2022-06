Maakad remondivad | Seitsmes osa: Jagame aiandusnippe ja jälgime õues hullavaid metsaelukaid

Ei ole põhjuseta öeldud, et köök on kodu süda ja tunneme, et pärast uue köögi valmimist on meie kodu justkui uues rütmis tuksuma hakanud. Pidevalt on isu katsetada uusi ja huvitavaid retsepte, purkidesse said esimesed hoidised (loe: rabarberisiirup) ja külaliste saabudes on köögis sigimist-sagimist omajagu.