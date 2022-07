Kiire ja kerge hommikusöök - kodujuustusalat redise ja kurgiga

Praegune aeg on meeletult hea, kuna vaikselt on põllult ja kasvuhoonest saada kõike head ja värsket. Isegi kui ostad aastaringselt toidupoest värskeid juurvilju jms, siis kodustel saadustel on kohe selline ehe ja õige maitse, mille vastu ei saa ükski poes müüdav toode.