Kikkaputkest on põhja pool aastasadade jooksul valmistatud armujooki

Vanaisa ja vanaema käsikirju lugedes olin korduvalt sattunud vanade eestlaste armujookidele, aga ikka vaid keskendunud sellele, kuidas ravida köha või koeranaela. Korraga ei suutnud ma enam leida ühtegi vägeva armujoogi retsepti. Noh, meeles oli, et humal teeb naised kiimaseks ja mehed sossiks. Ja et vägev afrodisiaakum on suur kukehari. Aga ikkagi, mis on see, mis üksnes ei sütitaks seksuaalset iha, vaid tekitaks peale kire nii vaimus kui kehas püsiva armastuse?