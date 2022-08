„Asi sündis mõttest, et jube kihvt oleks tulla Peipsi äärde kokku, panna sisuliselt jalad vette ja istuda oma seltskonnaga mõnusas vabaõhurestoranis, et oleks erisuguseid kohti ja valikut,“ meenutab Tauno. „Ei osanud arvata, et läheb lahti olümpiajooks – paljud inimesed on võtnud eesmärgiks kõik kohad läbi käia. Lasime siis sellel formaadil minna oma rada, kui inimesed tahavad nii.“