Peiulill parandab mulla tervist ja peletab mitmed aiakahjurid

Peiulill ehk tagetes on ilus ja kasulik ka köögiviljapeenral.

Peiulillede kasvatamise võlu peitub selleski, et kaunikesti vähese vaevaga saab vägagi nägusa tulemuse. Taim on leplik, kuid tema õite ilu külluslik ja kestab pikka aega. Nende värvuski on varieeruv – kollasest tumepruunini, mille vahele mahuvad kirjuõielised sordid. Rahvasuus tuntakse peiulille rohkem tagetesena, romantikud nimetavad teda hellitavalt sametlilleks.