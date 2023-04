Peiulill parandab mulla tervist ja peletab paljusid aiakahjureid

Kui teile teevad muret kapsaliblikad, istutage kapsaste lähedale peiulilli. Kui juba nii mõnelegi inimhingele pole nende lõhn vastuvõetav, siis mida peab tegema kapsaliblikas, kes on inimesest mitu korda väiksem ja kõigele ümbritsevale vastuvõtlikum. Loomulikult lendab ta minema, et leida munemiseks sobivam koht. Tuleb arvestada, et peiulilli peab olema võimalikult palju, siis on nende mõju tõhus.