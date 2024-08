Maastikuarhitekti abiga loodud unistuste aed, kus on avarust, metsikust, õiteilu ja muidugi tore tarbeaed

Kristjan meie jutuajamises küll ei osale, aga Pille nimetab teda vaat et suuremaks aiaentusiastiks, kui on ta ise. „Mehe pärusmaa on iluaiandus ja ta tunneb lausa taimede ladinakeelseid nimesid. Talle meeldib põhitöö kõrvalt aias möllata. Mina tegelen eeskätt oma tarbeaiaga.“