Heli Raamets: Välismaisest e-poest kaua oodatud mullatermomeeter osutus hoopis muuks

Nüüd on mu eesmärk teha kuumkomposti ja saada hunniku temperatuur vähemalt 65 kraadini. Selleks peab olema suur kogus kompostitavat massi, mida mu enda aiast ei pruugi kokku tulla. Naabrimeestega sain kokkuleppele, et nad toovad oma muruniite ja muud aiajäätmed minu hunnikusse. Eelmisest aastast on mul sinna vahele puistamiseks puulehti ja saepuru, et lämmastiku ja süsiniku suhe oleks sobiv. Kasutan ka oma termomeetrit ja jälgin huviga, mis saab. Värske muruniite kuhjas tõusis temperatuur juba 55 kraadini.