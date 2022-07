Lugejakiri internetikuulutuste kohta: Kui müüd, siis müü, aga ära veiderda!

Kui grupi nimi on ost ja müük, siis on selge, et müüja määrab hinna ja paneb oma eseme või materjalid selle hinnaga müüki. Ei ole mingit hanitamist ega veiderdamist. Kui aga tahad kaubelda, saada paremat hinda, siis müü enampakkumise teel ja selleks on oksjonid.