Kodu, kuhu inimesed ja asjad õigel ajal kokku satuvad

See, et pliidirauda enam polnud, välisuks oli katki ja vesikloseti asemel oli majas kuivkemmerg, polnud neile mingi mure. Koliti ühte otsa sisse ja hakati teisest otsast kõpitsema. „Olime noored ja ega siis mingit suuremat visiooni koduehitusest polnud. Peaasi oli, et saaksime elamise vähe mugavamaks. Esimese aasta elasime nii, et vesi tuli ämbriga kaevust tuppa tuua ja talveks teipisime aknaklaase, et pakane sisse ei puhuks.