Koduaias ei tohi enam kasutada tervet rida taimekaitsevahendid. Mida siis teha?

Praegu on need tooted lubatud ainult professionaalseks kasutamiseks ning neid saab osta vaid taimekaitsetunnistuse alusel. Niisamuti eemaldati samal ajal vabamüügist Fastac 50 (alfa-tsüpermetriin), mis enam turule lubatud pole ning selle kasutamine on kõigile keelatud. Käesoleval aastal lõppes tigude ja nälkjate tõrjeks mõeldud toimeainet metaldehüüd sisaldavate vahendite vabamüügi ajapikendus ning praeguseks on need ainult professionaalsele kasutajale kättesaadavad.