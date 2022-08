SUUR GALERII | Vaata Maakodu lugejamängule laekunud fotosid erilistest tomatisortidest

***

Olen teie tellija ja ootan alati suure huviga uut numbrit. Enim pakub huvi retseptiosa. Kuni järgmise numbri ilmumiseni jõuan kõik läbi lugeda. Huvitavat on palju.

Olen väike kirjutaja, aga suur oma kasvuhoonetomati fänn. Igal aastal on üks osa kindlat sorti ja siis lisaks midagi veel prooviks. Sel aastal on kokku 44 taime ja 8 sorti: ‘Tolstoi’, ‘Pablo’, ‘Saint Pierre’, ‘Noire de Crime’, ‘S. Marzano 3’, ‘Shimmer’, ‘Golden Sunrise’ ja ‘Taiko’.

Anne Mik

***

Aasta algas nagu ikka mõtetega suvest ja kevadest: mida külvata, mida istutada ja kuhu. Mõtlesin, et tänavu panen ainult 5–7 sorti erinevaid tomateid ja ei hakka mina jändama tavapärase paarikümne sordiga. Siis leidsin veebist mitmeid huvitavaid seemnepoode ja hakkas kogunema põnevate tomatisortide hulk. Küll see seemnepakkide saabumise ootus oli pikk! Hetkel on kasvuhoones kasvamas 53 erinevat sorti (algselt oli rohkemgi, aga paar külvatud sorti pole sordiehtsad).

Pildil sordid ‘Malahhiitlaegas’ (‘Malakhitovaya Shkatulka’), ‘Pink Berkeley Tie-Dye’, ‘Malle’ F1, ‘Auriga’, ‘Persuasion’, ‘Russian Queen’, ‘Cosmos’, ‘Atomic Fusion’, ‘Atomic Sunset’, ‘Yellow Pearshaped’, ‘Floridity’ F1, ‘Elberta Peach’ (karvane tomat), ‘Piprakujuline triibuline’ (‘Pertsevidnõi polosatõi’ ), ‘Maglia Rosa’, ‘Prize of the Trials’, ‘Black Plum’, ‘Ambrosia Orange’, ‘Ambrosia Giant’, ‘Taiko’, ‘Artisan Purple Bumblebee’, ‘Artisan Green Tiger’, ‘Candy Sweet Icicle’, ‘Helsing Junction Blue’ ja ‘Radana’. Pildil on veidi alla poole sortidest, mis tänavu on kasvuhoones kasvamas.

Karin Kääramees

***

Meie pere armastab kirsstomateid ja just seetõttu on meie kasvuhoones esindatud enamasti just need. Sel aastal proovisime lisaks tavapärastele lemmikutele ka sorti ‘Shimmer’. Näeb teine välja nagu väga ilus tagurpidi tilk koos oma kaunite triipudega. Maitseb samuti väga magusalt. Võib tõesti öelda, et kommi asendus.

Stephanie Akermann

***