Üksikasjalik õpetus, kuidas keeta moosi nii, et see ei läheks hallitama

Selleks, et moosid kauem säiliksid on oluline ka purkide ja kaante sobilik ettevalmistus. Pese moosipurgid eelnevalt korralikult puhtaks ning aseta suud allapoole külma ahju, ahjuresti peale. Seejärel, kui kõik purgid on ahju laotud, pane ahi 100-120 kraadi sooja peale ning „unusta“ need sinna terveks moosikeetmise ajaks. Purgid võivad soojas ahjus olla alati pigem rohkem kui vähem.