Kunstniku aed | Impressionismipintsliga saab maalida ka aiaruumi

Räägitakse, et kunstnik märkas Giverny küla, kui ta sealt rongiga mööda sõites aknast välja vaatas. See väike kohake avaldas talle sedavõrd suurt muljet, et ta otsustas sinna kolida. Esialgu rentis ta endale maja ja seda ümbritseva maa. Alles 1890. aastal oli tal piisavalt raha, et maja ja maa välja osta. Pärast seda hakkas ta maja ümber rajama aiamaastikku, mida kujutas hiljem oma maalidel.