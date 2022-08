Nõrga talu 10. floksinäitusel valiti sadade sortide seast oma lemmikud

Lisaks lilleilu nautlemisele said külastajad einestada ka hea suutäie, sest avatud oli erimenüüga kodukohvik, kus pakuti mitmete riikide traditsioonilisi hõrgutisi.

Flokside kasvatamisega on Nõrga talus tegeletud üle kahekümne aasta ning selle aja sees on loodud 1,5ha suurune iluaed, mis pakub üllatavaid vaateid ja võlub hiiglasliku veesilmaga. Aias näeb veel sadu erinevaid püsikuid, mis sobivad taluaia stiili ja suure rehielamuga. Kujunduses on rõhk pandud keskmise- ja kõrgemakasvulistele liikidele ja sortidele. Aia pärliks peab perenaine päevaliiliaid ja flokse, kuid erilised lemmikud lisaks floksidele on veel hostad, astilbed, siilkübarad, priimulad ja kõrrelised.