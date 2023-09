Soetasime elektriauto, et 60 km kaugusel linnas tööl käia. Kas see tasub ära?

Kel on vaja iga päev sõita ja kütuse hinna tõusu tõttu kulub selleks arvestatavaid summasid ning üksiti on kavas auto osta või vahetada, sel tasub uue sõiduvahendina kindlasti kaaluda ka elektriautot. Eriti otstarbekas on see neile, kel on olemas päikesepark – näiteks meil kodus just ongi. Päikesepargi omanikule tundub elektriauto juba sellepärast kasulik, et kütus on suurema osa aastast omast käest võtta.