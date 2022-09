Rein Veidemanni koerad on olnud põrgulisest kuni inglini ja saanud nime kirjanike järgi

Mina olen sündinud Hiina kalendri järgi koera-aastal. Sellepärast peaks mul olema juba kujunenud teatav soodumus koertega hästi läbi saada, neid koguni omada. See muidugi on astroloogia ja antropomorfism, loomale omase ülekandmine inimesele, mitte aga mingi ettemääratus. Maailmas on sadu miljoneid koeraomanikke. Hulkuvate ja vabalt liikuvate isenditega kokku arvatakse koeri olevat miljard. Ent sinu koer või koerad on peres sinu enda loodusliku ja inimliku mõõtme pikendus. Nii on kõigi lemmikloomadega.