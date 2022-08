Suvikõrvitsa-kukeseene plaadipirukas, mis üllatab oma lihtsuse ja maitsega

Lisaks sellele, et suvikõrvits sobib igasugustele roogadele toiteväärtuse lisamiseks, saab suvikõrvitsast valmistada näiteks ka imemaitsvat plaadipirukat. Algne retsept on kunagi saadud Toidutarest, kuid olen seda aastatega kohandanud ja enda maitsele sobivaks täiendanud. Kuna pirukas valmib kiiresti, olen seda korduvalt külalistele pakkunud ning kõik on kiitnud.