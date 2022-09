Aeg on tulbisibulad mulda panna, uuemad sordid vajavad igal aastal istutamist

Põhjendatult ütlevad paljud aiapidajad, et tänapäeva tulbid on üheaastased kevadlilled. Paljud sordid vajavad ekstra tähelepanu: õiget kasvukohta, igal aastal välja kaevamist, sibulate kuivatamist, parajal ajal maha istutamist ja kasvuajal hoolikalt hooldamist. Nüüd, kui lillesibulad on aiakeskustes jälle müüki pandud, tasub nende vajadusi endale meelde tuletada.