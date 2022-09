Võsa oli nii tihe, et lamamistooli jaoks polnud ruumi, nüüd laiub seal aga imekaunis aed

See oli augustis ja ma mäletan, et kohale jõudes oligi siin kõik just nii, nagu me olime unistanud – koht oli linnale lähedal, aga mõnusalt privaatne, mets oli roheline, linnud laulsid ja me ütlesime müüjale kohe „jah!“,“ meenutavad nad kiiresti sündinud ostuotsust.