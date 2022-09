Aedniku öökapiraamat | Ulrica Nordström „Sammal“

Julgen arvata, et hiljemalt augusti keskpaigaks laius nii mõneski aias rohelise muru asemel krõpskuiv kollakaspruun väli. Eriti just neis kohtades, kust on igal kevadel samblaeemaldajaga raevukalt sammalt välja kratsitud.

Kuumusest, kuivusest ja liiga usinast niitmisest hinge heitnud murutaimed ei kipu uuesti rohetama ka siis, kui saavad kaela sahmaka vihma või kui aiaomanik loksutab neile kastekannust veidi vett. Aga ehk oled märganud, et mõned maalapid, mis põua ajal viimastena luitunuks tõmbuvad, muutuvad tänu väikseimalegi vihmasabinale nagu imeväel pehmeks roheliseks vaibaks? Muidugi oled, aga sa ei tea, miks see nii on. Ma võin öelda: seal kasvab peale murutaimede ka samblaid ja samblikke. Võib-olla tasuks nüüd lõpuks oma seniseid aianduspõhimõtteid veidi ümber mõtestada ja edaspidi loodusega vähem vägikaigast vedada? Kui ikka sammal on jonnakalt igal kevadel jälle platsis, siis ju on see tema kodu. Veelgi enam, äkki tasuks metsikut loodust veidi tagant utsitada, et sammal ise sinu aeda koliks.