ÕPETLIK VIDEO | Kodune kompostimine säästab loodust ja rahakotti

Materjalide tasakaal selgub katsetamise käigus, kuid on kaks aspekti, mis aitavad eduka tulemuseni jõuda. „Esimesi asju, millele mõelda, on piisava hapniku olemasolu. Kui seda on vähe, siis tuleb võtta hark või varras ning kompost läbi segada,“ õpetab Kriipsalu. Samuti tuleks jälgida niiskust. Samas kui niiskust on kompostitavas materjalis liiga palju, siis hakkab see mädanema. Seetõttu on vajalik komposti kaitsta ka liigse vihma eest. Vastupidises olukorras, kus kompost jääb liiga kuivaks, võib seda veidi kasta. „Niiskuse sisalduse määramiseks võta peotäis ja pigista,“ soovitab Kriipsalu. „Kui vett ei tilgu ning kompost on hea mulla lõhnaga, kohev ja struktuurne, on see valmis.“