Eva Luigas: Eelmisel sügisel sai tehtud õiged otsused

***

Lemmiklugusid Maakodu augustinumbris on mul kaks.

„Peipsi toidutänava maagiline tõmme“ on esimene lemmik. Eelkõige sellepärast, et ise pole seal käinud, aga Heli Raametsa päevikuvormis ülevaade visualiseeris toimunud ürituse suurepäraselt. Päris erapooletu ma pole: ürituse üks eestvedaja,Tauno Laasik, on mu lähisugulane.