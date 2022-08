Elurikka haljastuse kataloog aitab teha teadliku taimevaliku aias, haljasalal ja tänaval

„Kataloog on abiks aiapidajale, aiakujundajale ja maastikuarhitektile, et teha teadlikum taimevalik aias, haljasalal või tänaval. Nii jõuavad meie aeda ja linnaruumi funktsionaalsemad taimeliigid, millel on lisaks silmailule ka oluline väärtus tolmeldavatele putukatele, lindudele ja teistele loomaliikidele,“ ütles haljastuskataloogi üks autoreid Tallinna Botaanikaaia maastikuarhitekt Liivi Mäekallas.

„Looduslike tolmeldajate – kimalaste, erakmesilaste, sirelaste ja liblikate – arvukus on kõikjal maailmas hakanud kahanema. Elupaikade kadumise kõrval on selle üheks peamiseks põhjuseks just toidutaimede puudus. Kuid ühte „supertaime“ pole olemas: erinevatele tolmeldajaliikidele ja -rühmadele sobivad erinevat tüüpi ja erineval ajal õitsevad taimed. Seetõttu peab tolmeldajasõbralikus aias ja linnaruumis tagama, et õitsvaid meetaimi jätkuks katkematult kevadest sügiseni,“ rääkis kataloogi teine autor Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti looduskaitse juhtivspetsialist Meelis Uustal.

Haljastuskataloogis on väga head ja põhjalikud otsinguvõimalused, et leida just enda aeda või peenralappi kõige sobivam taim. Näiteks kui kõrgeks see kasvab, millised värvi õied on, et see ümbruskonda sobiks, millised valgus- ja niiskustingimusi taim kasvamiseks vajab, kas taim sobib kasvama tänavale, parki või aeda, kui väärtuslik taim tolmeldajatele on ja palju muud.

Tolmeldajad on kasulikud putukad, kes lendavad õielt õiele, kandes kaasas õietolmu ja aitavad läbi viia taimede risttolmlemist. Tänu tolmeldajatele viljuvad taimed paremini, saak on ilusam, ühtlasem ja suurem. Tolmeldajad on näiteks kimalased, erakmesilased, meemesilane, sirelased, päeva- ja ööliblikad.

Kataloogi esitlus Huvilisi oodatakse elurikka haljastuse kataloogi esitlusele 29. augustil kl 14. Vajalik on eelregistreerimine. Üritus on otse jälgitav ja järele vaadatav Tallinn – Euroopa roheline pealinn 2023 Facebooki lehel . Elurikka haljastuse kataloog valmis 2022. aastal Tallinna Putukaväila arendava B.Green projekti raames. Kataloogi sisu panid kokku maastikuarhitekt Liivi Mäekallas ja elustiku ekspert Meelis Uustal. Kataloogi veebirakenduse tegi Blueglass Interactive OÜ.