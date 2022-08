Lemmikloomade vaktsineerimise kampaania kutsub oma lemmikuid marutaudi eest kaitsma

„Väga hea meel on selle üle, et lisaks vaktsineerimisringidele on kampaaniaga liitunud Põlvas, Räpinas, Leevil, Otepääl ja Võrus ka väikeloomakliinikud,“ lisas Kristian. Koeri ja kasse tuleb vaktsineerida marutaudi vastu vähemalt iga kahe aasta tagant. Selle eest, et lemmikloomal oleks toiming regulaarselt tehtud, vastutab loomaomanik. Koostöös loomakliinikutute ning veterinaararstidega vaktsineeritakse kolmel päeval kasse ja koeri. Selleks liiguvad meeskondadena eri piirkondades ringi tegevusluba omavad loomaarstid ning erinevatel päevadel pakuvad tasuta vaktsineerimist ka kampaaniaga liitunud loomakliinikud.